Negli ospiti in campo Vasirani classe 2008 Il Villa fa il blitz e si prende la vetta Felina torneo horror

(Di lunedì 8 luglio 2024)MINOZZO 2: Primavori, Sendrea, Pellati, Mjekra, Cristian Zannoni, Ruffini, Rossi (10’st Crivaro), Devis Zannoni, Goldoni, Caselli (13’st Federico Zannoni), Briselli. A disp.: Cilloni, Favali All.: ManfrediMINOZZO: Nicolosi, Mamah (1’st Silvestri), Matranxhi (1’st), Banzi, Corbelli, Budriesi, Sorbi, Belbusti (1’st Bertoia), Ferrara, Zaoui, Ricci (17’st Coriani). All.: Canovi Arbitro: Marchetti (Amoruso e Abissino) Reti: Ruffini (F) su rig. al 27’pt, Ferrara (V) su rig. al 31’pt, Ricci (V) al 35’pt. Note: ammoniti Mjekra e Cristian Zannoni Nei Giovanissimi 2-0 per il(Matera e Bertoni) e primo posto.allo spareggio contro il Cervarezza. IlMinozzo completa il gruppo A senza sconfitte e sila: zero punti in sei gare per il, che ieri senza esterni, però, ha lottato con onore.