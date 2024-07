Musetti fa la storia | batte Perricard e vola ai quarti di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il tennis italiano può esultare ancora, per un traguardo addirittura storico. Lorenzoè per la prima volta in carriera aidi finale di uno Slam, e per la prima volta l’Italia ha due rappresentanti tra i migliori 8 del tabellone maschile di. Il numero 25 del mondo sapeva di avere una grande occasione contro il francese Giovanni Mpetshi, e l’ha colta vincendo 4-6 6-3 6-3 6-2 in due ore e 3’. Al momento della vittoria,si è accasciato sull’erba e poi si è concesso il giro d’onore tra gli applausi del Court 2.ha perso il primo set pagando gli unici due errori fatti in una partita in cui ha giocato a buon livello, crescendo più l’avversario accumulava errori e piegandolo alla fine con un successo molto più autoritario di quelli ottenuti finora sull’erba londinese.