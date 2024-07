Montemesola palazzo marchesale Sgarbi a Tarantini Time | Fermateli è un crimine

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 8 luglio 2024)Quotidiano«, perché è un, un delitto». Esordisce così il professor Vittorio, politico e noto storico e critico d’arte, raggiunto telefonicamente dal nostro quotidiano per esprimere un parere sui lavori di restauro dello storicodi, che stanno suscitando non poche polemiche sui social. La struttura, risalente al 1471 e rinnovata poi nel ‘700, dall’allora Marchese, costituisce il fiore all’occhiello del piccolo borgo in provincia di Taranto. Negli anni, diversi sono stati i lavori effettuati anche all’interno, dove le antiche “chianche” sono state sostituite da un comune pavimento e l’impianto elettrico ha sovrastato con le prese gli affreschi originali. Dopo un lungo periodo di degrado, l’attuale amministrazione comunale di concerto con la soprintendenza per i beni culturali, ha dato avvio ai lavori di sistemazione della facciata su Piazza IV Novembre.