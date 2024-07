L’acqua potabile continua a mancare in diversi comuni irpini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora rubinetti a scecco indella provincia di Avellino, come si legge sul sito ufficiale dell’Alto Calore. “A causa dei forti assorbimenti registrati, si rende necessario effettuare la sospensione della erogazione idrica nel Comune di Montefredane, alle località: ARCELLA, S. LUCIA, ALIMATA, S. CATERINA, TOPPOLE e zone limitrofe servite dal serbatoio Arcella, dalle ore 22.00 del giorno 8 luglio c.a. alle ore 6.00 del giorno successivo. Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte. Stessa situazione a Gesualdo alle seguenti zone:Riella • Carpignano • Torre Dei Monaci • Otica • Fontana Tassola • Via Dante Alighieri, e poi a Taurasi , Villamaina e Pratola Serra Anche in questi casi a causa de forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte, si suggerisce di contenere i consumi, per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze.