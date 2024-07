La gioiosa festa della sinistra in Francia | black bloc e incappucciati scatenano la guerriglia video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il timore che la serata elettorale si potesse trasformare in, in caso di vittoriadestra, in, era stato enfatizzato al massimo, come sempre. La paura che a urne chiuse si verificassero scontri di piazza c’era ma la sorpresa, ma fino a un certo punto, è che la vittorianon ha impedito agli stessi “compagni” transalpini di scendere in piazza a organizzare scontri e cacce al fascista Non è bastato vincere, dunque: bisognavba anche menare, “fascisti” presunti e poliziotti, ovviamente. La serata che si temeva terminasse con gravi incidenti si è svolta in un clima di, all’inizio, poi è diventata battaglia in diverse zonecon bandiere e cori contro Marine Le Pen ed Emmanuel Macron. Fra gli slogan, “Tutti odiano Bar” e “abbiamo vinto”.