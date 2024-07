Invitalia azzerato il gender pay gap

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)hailpay gap, la differenza retributiva tra uomini e donne a parità di inquadramento. "Si tratta di un risultato significativo - informa una nota - che arriva in anticipo rispetto agli obiettivi previsti dal Piano strategico di sostenibilità che prevedeva la riduzione entro il 2026. L'azzeramento delPay Gap infa parte di un più ampio impegno dell'Agenzia a favore della parità di genere. Inle donne rappresentano oltre il 50% di tutti i dipendenti e superano il 40% nelle posizioni manageriali. Negli ultimi due anni la presenza delle donne in ruoli gestionali è cresciuta di circa il 60%". A favorire la parità di genere in- viene spiegato - contribuiscono anche le politiche a sostegno delle famiglie e della genitorialità con orario lavorativo flessibile, smart working fino al 60%, che arriva fino al 100% delle giornate per i genitori con figli nel 1° anno di vita, o con figli disabili, per i lavoratori con gravi problemi di salute e caregivers.