Incendio in un centro per rifugiati | un morto e 20 feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un terribileha devastato unpera Buchholz, nella regione di Amburgo, in Germania, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno altre 20. Tra igravi figura anche un poliziotto, accorso per prestare soccorso durante l’emergenza. L’Incidente L’è scoppiato nella notte, avvolgendo rapidamente l’edificio e lasciando poco tempo ai suoi occupanti per mettersi in salvo. Testimoni oculari hanno riferito di aver avvertito un forte odore di benzina poco prima che si verificasse l’esplosione che ha dato il via al rogo, sollevando così sospetti di un possibile atto doloso. Le fiamme si sono propagate rapidamente, distruggendo gran parte della struttura e rendendo difficili le operazioni di soccorso.