Hermoso se il Napoli non alza l’offerta dell’ingaggio potrebbe esserci una fumata nera

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nulla di fatto ancora peral. Oggi, secondo Schira ci sono stati nuovi colloqui con gli agenti, il club ha offerto un contratto fino al 2027 da 4 milioni all’anno + bonus e ora aspetta la risposta del difensore centrale. L’ex Atletico Madrid è attualmente svincolato dal 30 giugno e sembra che voglia provare una nuova avventura. Secondo Tuttomercato web però ci sarebbe ancora molta distanza tra le parti, c’è distanza C’è però ancora distanza perché, sostanzialmente, le parti non si sono avvicinate da quanto già raccontato nella scorsa settimana. Mariochiede un triennale da 5 milioni di euro a stagione, vero ostacolo per la trattativa. Non le commissioni, quindi, bensì l’intenzione da parte del difensore di monetizzare il penultimo grande contratto della propria carriera, sfruttando lo status di parametro zero cheincentivare ila soddisfare le sue richieste.