Giro d’Italia femminile 2024 | Chiara Consonni batte in volata la campionessa del mondo Kopecky Terza Balsamo

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2022, 2023 ed anchecontinua a timbrare il cartellino ogni anno alalvittoria in tre stagioni per l’azzurra della UAE Team ADQ. Nella seconda tappa della Corsa Rosa nell’arrivo di Volta Mantovana la classe 1999 è stata bravissima ad imporsi allo sprintndo ladelLotte. Pronti, via ed è andata la fuga di giornata: all’attacco una coppia italo-brasiliana formata da Ana Vitória Magalhães (Bepink-Bongioanni) e Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo). Il gruppo ha concesso un vantaggio massimo di oltre 6? alle due, mentre alle loro spalle si sono mosse in coppia Beatrice Rossato e Valeria Curnis, compagne di squadra nella Isolmant-Premac-Vittoria, arrivate a 4? dalle prime, salvo poi rialzarsi.