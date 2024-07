Fuga di Bozzoli la receptionist dell’albergo di Marbella riconosce l’ergastolano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Brescia, 8 luglio 2024 – Ladell’Hard Rock hotel diavrebbe riconosciuto tra i clienti Giacomo. Il documento del 39enne bresciano, latitante da una settimana dopo essere stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, sarebbe stato registrato alla reception del lussuoso hotel il giorno prima del verdetto della Cassazione, poi il vuoto assoluto: di, in quell'hotel, si sarebbero come perse le tracce. Adesso, attraverso una rogatoria, gli inquirenti italiani hanno chiesto di poter accedere al sistema di videosorveglianza dell'albergo per verificare se effettivamente era Giacomola persona che si è presentata al resort a due passi dal mare della città andalusa. In attesa di ricevere le immagini delle telecamere a circuito chiuso, oltre che dell’Hard Rock dianche dell’hotel di Cannes, che è stata la prima tappa oltrefrontiera, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventuali spostamenti interni in Spagna e Francia da parte dell'uomo con la compagna e il figlio al seguito.