Francia il premier Attal si dimette Il leader dei socialisti | Entro la settimana il candidato del Fronte popolare alla guida del governo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Come annunciato già domenica sera dopo i risultati del secondo turno delle legislative, alle 11:15 ilfrancese Gabrielconsegnerà la lettera di dimissioni al presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Un passaggio obbligato dopo l’elezione della nuova Assemblea nazionale, con il venire meno della maggioranza che gli aveva votato la fiducia. Ora Macron dovrà affidare un nuovo incarico per formare il, e la coalizione di sinistra, che ha ottenuto la maggioranza relativa, si aspetta di riceverlo: “Il presidente ha il dovere di chiamare il Nuovoa governare”, ha detto da subito il, Jean-Luc Mélenchon. L’alleanza dovrà “essere in grado di presentarelauna candidatura”, ha aggiunto lunedì Olivier Faure, segretario del Partito socialista, che compone la coalizione insieme a La France Insoumise di Mélenchon, agli ecologisti e ai comunisti.