Firenze al cinema della Compagnia i documentari sui grandi dischi della musica italiana

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio2024 - Le geniali soluzioni di Battiato durante la registrazione de “La voce del padrone”, la genesi di “Paris Milonga” di Paolo Conte, Edoardo Bennato in studio alle prese con “Burattino senza fili”. “33 Giri - Italian Masters”, la serie didi Sky Arte dedicata aipiù importanti, approda sul grande schermo delLadi, nell’ambito del Musart Festival. Un’occasione imperdibile per scoprire storie, aneddoti e curiosità, svelati da chi ha contribuito a scrivere quelle pagine di. Da martedì 16 a venerdì 19 luglio, quattro serate a tema con tre docu-film per ogni appuntamento, preceduti dalo “Musart Festival, otto anni in piazza” in cui il regista Edoardo Zucchetti ripercorre ospiti, spettacoli e backstage delle prime otto edizioni del festival.