Fiesole candidata a capitale italiana della cultura 2027

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Firenze), 8 luglio 2024 - È stata presentata nei giorni scorsi la candidatura dial titolo diper il. Il titolo, istituito nel 2014, si propone di promuovere progetti legati alla valorizzazione del patrimoniole italiano materiale e immateriale, incentivando così lo sviluppo turistico e l'aumento degli investimenti. "ha tutte le caratteristiche per poter essere la prossimaper l'anno- sottolinea in una nota la sindaca Cristina Scaletti -. Abbiamo già formalizzato la candidatura e adesso ci muoveremo per portare avanti tutti i passaggi che ci permetteranno di accedere alla selezione. Il nostro Comune può assolutamente ambire ad essere riferimentole nel mondo: è un luogo con un patrimonio paesaggistico bellissimo, in cui l'opera dell'uomo ha saputo inserirsi con rispetto e gentilezza, creando un connubio unico tra arte, lavoro dell'uomo e paesaggio".