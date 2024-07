Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano al BTC | intervista esclusiva

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Al BTC Festival di Benevento abbiamoto in, due bravissime attrici protagoniste del film di Paola Cortellesi intitolato C’è ancora domani. Ecco cosa ci hanno detto sui loro rispettivi personaggi e su come hanno vissuto il grande successo raggiunto con la pellicola.Parlando di C’è ancora domani, cosa ne pensate del successo che ha avuto in tutto il mondo? Com’è lavorare con Paola Cortellesi? Quando vi è piaciuto il vostro personaggio e cosa condividete con lui?: Entrambe pensiamo che sia immeritato. Siamo in imbarazzo. In realtà sono molto emozionata. E’ stato tutto incredibile, non aspettato. Io immaginavo che sarebbe andato bene, ma è successo qualcosa di molto grande.