Elezioni la rivoluzione francese | vince l' ingovernabilità Avanzata dell' estrema Sx Macron rispolvera Hollande

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lelegislative francesi si sono concluse con un colpo di scena inatteso, non solo l'destra di Le Pen e Bara è stata nettamente sconfitta al secondo turno, ma are non sono stati iiani ma addirittura l'sinistra di Mélenchon, una vera e propriainattesa. Il Nuovo fronte popolare, l'alleanza di sinistra che si è formata per contrastare l'del Rassemblement National ai ballottaggi, ha conquistato il maggior numero dei seggi alla prossima Assemblée Nationale, composta in tutto da 577 deputati. Quelli del Nfp saranno 182. Questo è quanto risulta dai dati definitivi sullediffusi dal ministero'Interno. Segui su affaritaliani.it .