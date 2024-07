Droga a San Salvo | Arrestato 40enne con Mezzo Chilo di Eroina

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chieti - Nel corso del weekend, l'unità anticrimine della polizia di Vasto ha operato un importante arresto a San, portando in manette un uomo del posto di circa 40 anni con precedenti specifici. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver scoperto una quantità significativa dinel suo possesso. Durante il controllo di un'auto sospetta nota per frequentare luoghi dediti allo spaccio, gli agenti hanno rinvenuto nel vano sotto-bracciolo un panetto intero di, pari a circa 432 grammi. Inoltre, sono stati trovati tre involucri contenenti complessivamente circa 17 grammi digià confezionata. Il tutto era accompagnato da un bilancino di precisione perfettamente funzionante e una somma di 725 euro in banconote di diverso taglio.