Dolomiti sulla ferrata senza attrezzatura e con un bimbo piccolo in braccio | esplode la polemica

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sta facendo il giro del web, accompagnato da tantissime polemiche, il filmato di una mamma assieme a una figlia e di un papà con un figlioin, che affrontano con semplici scarpe da ginnastica el’equipaggiamento idoneo una viadi montagna. Il video, girato da un escursionista‘Pepi Zac’ nella zona di Passo San Pellegrino e Falcade in Trentino, è stato pubblicato dal quotidiano online ‘Il’. Nella clip si vede prima la donna accompagnare la figlia su una cengia esposta e successivamente un padre con inun figlio, camminarerocciaalcuna protezione cercando di tenersi alla corda-fissa.Leggi anche: Anna Kalinskaya costretta al ritiro: la disperazione sotto gli occhi di Sinner Il video non riprendere fortunatamente nessuna caduta o incidente ma mette in evidenza l’incoscienza da parte di alcuni utenti della montagna.