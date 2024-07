Condò | Blocco Inter? La differenza con l’Italia di Conte è un’altra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)è stata eliminata malamente dagli Europei dopo la brutta prestazione di tutta la squadra contro la Svizzera.ha provato a rispondere alle allusioni legate a chi parla di differenze trae Juventus, sottolineandosostanziale con la squadra allenata da. Lo ha fatto a Sky Sport. ALTRAeliminata dagli Europei. in questo modo farà sicuramente discutere per le prossime settimane. Ma a chi parla die Juventus, Paoloha risposto sottolineandosostanziale con la Nazionale di Antonio. Le sue parole: «Latra il gruppo allenato dae quello di questo europeo è che quella nazionale, anche se non era forte, aveva un identità e uno spirito che io qui non ho visto.