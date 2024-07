Come guardare la semifinale Spagna-Francia | data ora e canali TV

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-08 12:51:40 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Siamo giunti all’ultima settimana di Euro 2024 e sono rimaste solo quattro squadre che sognano di sollevare il trofeo a Berlino domenica sera. Abbiamo già visto 20 squadre rispedite a casa durante la fase a gironi, gli ottavi di finale e ora i quarti di finale e, sebbene le favorite della pre-torneo, Inghilterra e, potrebbero non essere riuscite a impressionare, sono ancora in piedi insieme ae Olanda, che hanno forse superato le aspettative anche nelle loro nazioni d’origine raggiungendo le semifinali. Le semifinali si svolgeranno martedì e mercoledì, mapuoi vedere le partite sulla televisione britannica? Te lo diremo di seguito Inoltre, se stai cercando opzioni di streaming live di Euro 2024, dai un’occhiata alla nostra pagina Streaming live di calcio, dove troverai un elenco completo di siti di scommesse che potrebbero trasmettere in streaming live le partite di UEFA Euro 2024.