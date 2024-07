Christellin Vaciago Maddaloni Fedele De Maggio Rokov Caiazza Agostinelli a Kiss Kiss Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Evelina, membro Uefa e Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su“Antonio Conte è una garanzia. Grande allenatore e grande motivatore. Riesce a tirar fuor il il meglio dai calciatori che allena. Con l’Italia uscì ai rigori contro la Germania sfiorando l’impresa con una Nazionale che non era molto talentuosa. Nel 2032 non riesco nemmeno a pensare chenon sia presente nella lista di città italiane che ospiteranno gli Europei. E’ una città iconica calcisticamente parlando e non solo. Con tutto il rispetto della altre città del Sud.” Guido, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal “Buongiorno è una persona seria, oggi c’è il ritiro del Torino e lui s’è presentato in ritiro, ma ciò non andrà ad incidere nella trattativa col