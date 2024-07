Biden | Il partito è con me Ma il fronte del ‘no’ cresce

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – “Presidente, ildemocratico è con lei?”. Joerisponde “sì”, mentre scende dall’Air Force One per la tappa della campagna in Pennsylvania. La risposta del presidente degli Stati Uniti alla domanda dei cronisti, però, rischia di essere smentita ora dopo ora dallenti fibrillazioni all’interno deldemocratico. Le voci contrarie alla candidatura del presidente e favorevoli all’uscita di scena aumentano: il disastroso confronto televisivo di 10 giorni fa con Donald Trump ha fatto saltare il tappo e la reazione del presidente – dall’intervista alla Abc News ai comizi degli ultimi giorni – non sembrano in grado di invertire la tendenza. Mentretrascorre la domenica in Pennsylvania, va in scena il meeting organizzato da Hakeem Jeffries, punto di riferimento dei democratici alla Camera dei Rappresentanti.