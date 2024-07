Arriva la bara per suicidarsi Un fai da te macabro mentre impera una cultura di morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) La “novità”dalla Svizzera, e fa riflettere su una società che sembra affascinata da unadianziché proteggere la vita. Non è una questione di ideologie, ma un sovvertimento di ciò che da sempre guida l’uomo: la volontà di sopravvivenza, la protezione dei più deboli, il considerare l’esistenza di ciascuno come qualcosa di sacro. Per questo, quando si viene a sapere che in terra elvetica qualcuno ha progettato una “fai da te” dove il soggetto può sdraiarsi, premere un pulsante e di fatto uccidersi riempiendo il piccolo spazio di azoto, si resta senza fiato. Unaindolore, un’agonia che dura solo pochi secondi, e il caro estinto si trova già bello impacchettato e pronto per essere sepolto. L’invenzione è di un controverso medico australiano, Philip Nitschke.