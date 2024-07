Amelia Nuovo film su Trinità? Terence Hill | ci sto lavorando e lo potremo vedere tra un anno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una gran bella notizia per i fans di. “Unsu? Sì, ci stoe lotra un. Il titolo ce lo abbiamo, ma non vogliamo svelarlo”. Così il popolare attore, 85 anni, prepara il ritorno del pistolero più amato dello spaghetti western, a 54 anni di distanza dall’uscita di ‘Lo chiamavano’. La conferma è arrivata a margine dell’inaugurazione, ad, della nuova piscina comunale intitolata al suo grande amico e collega Carlo Pedersoli, conosciuto come Bud Spencer, con il quale ha formato una delle coppie cinematografiche più conosciute a livello internazionale. Nella cittadina di, al secolo Mario Girotti, è stato accolto da una folla di fan di tutte le età, in fila per un autografo o un selfie, molti con indosso le magliette dei suoipiù conosciuti.