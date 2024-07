WWE | Seth Rollins non vuole rivelare il futuro di Becky Lynch adesso che è una free agent

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) Il 1° giugnoè diventata ufficialmente unadopo la scadenza del suo contratto con la WWE. Non si sa ancora quando tornerà sul ring, ma secondo alcuni recenti rumor si prenderà una lunga pausa prima dila sua prossima avventura. Naturalmente, ciò ha scatenato speculazioni sulla possibilità che la star si diriga verso l’AEW, ma al momento questa ipotesi sembra essere molto remota. Se e quando The Man tornerà a lottare, si prevede che lo farà con la WWE, che probabilmente la renderà la lottatrice femminile più pagata di tutte. Durante il Countdown per Money in the Bank,è stato intervistato da Michael Cole sulla, ma l’ex World Champion non ha svelato molto. Le sue parole “‘The Man’ è fantastica.