Wimbledon 2024 Sinner vola ai quarti | Sono contento Sorridere in campo la cosa più importante

(Di domenica 7 luglio 2024) “E’ stato un match difficile, ho dovuto salvare dei set point,di aver vinto in tre set: c’è stata un’atmosfera incredibile, grazie a tutti”. Lo ha detto Jannika caldo dopo la vittoria in tre set contro Ben Shelton negli ottavi di finale di: “Con il team ci divertiamo tanto anche quando lavoriamo, lavoriamo per questi momenti. E noi giocatori vogliamo fare anche spettacolo per il pubblico, quando la partita è bella tutti si divertono.inè lapiù”. Sul tweener spettacolare: “Non sodire”, e ha poi riso imbarazzato. Infine, sul prossimo avversario: “Dimitrov o Medvedev? Sarà una bella partita in ogni caso, un onore e un privilegio giocare neisu questo. Ci vediamo presto”.