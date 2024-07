Wimbledon 2024 Musetti | Ora inizia una grande settimana contro Perricard servirà pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Comesana nel match valido per il terzo turno di: “E’ stata una giornata complicata, ma sappiamo che il meteo è così. Non nego che al ritorno nello spogliatoio ero frustrato perché il secondo set me lo meritavo – non tanto per i set point dove ha servito benissimo lui, ma per le tante palle break non sfruttate – e rientrare in campo 2-0 sarebbe stata un’altra cosa. Alla fine però ho preso coraggio durante il tie-break e ne sono uscito da giocatore“. “Ho sempre detto cheè il mio Slam preferito perché alla tradizione ho sempre affiancato la figura di Federer. Ora deve cominciare unadi un mese molto positivo che non è ancora finito – ha aggiunto, che poi a Sky Sport ha parlato del suo prossimo avversario, Giovanni Mpetshi– La parola che va sottolineata è “”.