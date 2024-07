Strada invasa da erbacce | Intervenite sulla Mezzina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) I cittadini chiedono conto sul mancato sfalcio dell’erbaprovinciale. Ci risiamo, ancora una volta con l’arrivo della bella stagione crescono erba e arbusti, ma della manutenzione del patrimoniole, che comprende anche l’intervento di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le banchine, neanche l’ombra. La pulizia lungo le pertinenzeli diventa un desiderio irraggiungibile, quasi un lusso. La nuovaprovincialeè costata moltissimo in termini economici, gli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza sono quasi vanificati, in quanto le carreggiate vengono ristrette dalla vegetazione che prolifera e il problema più serio è che alcuni arbusti oltre a ridurre la visibilità, soprattutto in prossimità dei bivi, spingono ciclisti e pedoni a camminare in mezzo alla