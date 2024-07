Stati generali dell’animazione | il mondo dei cartoon sbarca a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Un appuntamento atteso da tutto ilper fare il punto sullo stato dell’arte di un settore che crea valore e posti di lavoro e ha una grande vocazione internazionale (portando il made in Italy sui mercati e nei festival), ma anche per guardare avanti con proposte e nuovi scenari. Lunedì 8 luglio ildeiper gliItaliana 2024 organizzati daItalia in collaborazione con Anica e Asifa Italia, e promossi da Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana. L’evento, che inizierà alle 14, sarà ospitato da DogHead Animation, lo studio che con i suoi circa 500 artisti ha dato vita alle serie animate di Zerocalcare e a molte altre produzioni italiane ed internazionali.