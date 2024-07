Rrumors su Sortino | dopo 16 anni la svolta ecco cosa farà l' ex Iena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Grande ritorno alle Iene, lo storico programma di Italia 1: si tratta di Alessandroche, stando a un'indiscrezione di TvBlog, con molta probabilità tornerà nella trasmissione lasciata 16fa, quando decise di dedicarsi ad altri progetti. L'addio, risalente al 2008, avvenne in modo piuttosto traumatico.lamentò la decisione di bloccare la messa in onda di un suo servizio su Clemente Mastella, allora ministro della Giustizia del governo Prodi, girato a Ceppaloni nei giorni dell'arresto della moglie Sandra Lonardo. In quell'occasione, il giornalista venne contestato dal figlio della coppia. E il faccia a faccia venne ripreso dalle telecamere di Sky Tg24. All'origine della spaccatura con la trasmissione quindi ci sarebbe stata proprio la scelta di Mediaset di bloccare il lavoro di