Occhio Osimhen Conte non fa sconti | la decisione del tecnico non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Ancora tutto da scrivere il futuro di Victor: lo scenario più probabile resta quello dell’addio, ma al momento nessun club intende pagare la clausola di rescissione. Quale sarà la prossima squadra di Victor? I tifosi del Napoli non fanno altro che chiederselo ormai da tempo, considerando che la situazione legata al campione nigeriano è ancora non del tutto chiara. È risaputo, infatti, che l’attaccante e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno, difatti, raggiunto una sorta di gentleman agreement per la cessione nella finestra di mercato in corso. D’altronde, il rinnovo ponte siglato nei mesi scorsi, con tanto di clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro, sembra essere il preludio a un addio che deve soltanto consumarsi.