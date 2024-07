Nuova Virtus Cesena è pronta la squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Anche nel cuore dell’estate è tempo di pensare al futuro. E’ quello che sta facendo lache ha presentato la corposa lista degli istruttori che comporranno lo staff tecnico del settore giovanile per la stagione calcistica 2024-25. A capo dell’organigramma c’è Marcello Foschi, responsabile del settore giovanile, mentre il coordinatore dell’attività agonistica è Damiano Cecchini, con Andrea Mereu designato responsabile organizzativo dell’attività di base. Dopo di che si passa ai tecnici delle varie squadre: Under 17 Provinciali 2008: Gian Luca Bagnolini e Agatino Cuttone; Under 16 Interprovinciali 2009: Massimo Berti e Stefano Guerrini; Under 15 Provinciali 2010: Sauro Pezzi e Agatino Cuttone; Under 14 Provinciali 2011-2012: Alex Lucchi e Angelo Falcone Raul Domenichini; Under 13 e 12 2012-2013: Stefano Budellacci e Simone Placuzzi; Pulcini 2014: Marcello Fesani e Paolo De Bellis; Pulcini 2015: Stefano Budellacci e Angelo Falcone; Primi Calci 2016: Marcello Fesani e Riccardo Bolognesi; Primi Calci 2017: Bernardo Vaccari e Davide Zoffoli; Piccoli Amici 2018-19: Bernardo Vaccari e Davide Zoffoli.