’Maman Boxing Club’ va in città Billi | Sul ring ci si mette in gioco

(Di domenica 7 luglio 2024) MamanClub, diretto e scritto da Paolo, è lo spettacolo che per la prima volta, stasera alle 21 in piazza San Francesco, porterà fuori dalla Dozza sei detenute – Sonia, Paola, Stefania, Ilenia, Nadia e Renata– diventate attrici (un’impresa riuscita grazie alla direzione del carcere e al presidente del tribunale di sorveglianza). Anzi, vere e proprie performer, come spiega, visto che salgono su une tirano di boxe, grazie alla preparazione fisica curata da Cristina Angioni della Uisp, e che fanno parte della Compagnia delle Sine. La storia è quella di un gruppo di donne che decide di fondare una palestra di boxe femminile. Questa iniziativa, interrotta bruscamente a causa della sua eccentricità, diventa una metafora potente della vita all’interno di una sezione femminile di un carcere.