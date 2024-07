LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | pioggia di medaglie per l’Italia che domina il medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.47 Si parte con il femminile doveschiera Benedetta Boscaro, Irene Mati, Caterina Santambrogio e Sara Curtis, le azzurre se la vedranno con Germania, Regno Unito, Danimarca, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Romania. 18.46 Arriva dunque l’oro numero 11 per una magnifica spedizione azzurrante nelre, ora le staffette 4×100 miste chiuderanno il programma. 18.44 OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAA!!!!!! Alessandro Ragaini trionfa in 3’47?96 davanti al turco Isik (3’48?53) e al tedesco Liebmann (3’49?32). Filippo Bertoni è sesto in 3’54?05. 18.36 Tocca ai 400 stile al maschile, ultima gara individuale prima delle staffette che chiuderanno il programma: Liebmann, Reinke (Germania), Badea, Nagy (Romania), Tuncelli, Isik (Turchia), Ragaini, Bertoni (Italia).