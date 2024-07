LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini rimane davanti a tutte impegnata Realini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35 12.47passa al primo intermedio con 18? di ritardo rispetto a. 12.44 Nel frattempo è arrivata Guazzini al traguardo, ma la campionessa italiana a cronometro vanta un distacco di quasi 2? da. 12.42 Gran tempo per Lieke Nooijen (Team Visma Lease a Bike): la neerlandese è terza al traguardo con soli 23? di ritardo da. 12.41 Ottava posizione al traguardo per Elena Pirrone (Roland): l’azzurra è staccata di 52? rispetto alla connazionale. 12.38 La prossima atleta interessante al via sarà Elena Cecchini (Team SD Worx-Protime). 12.33 Inizia la gara di Gaia(Lidl-Trek). 12.32 Settima la neozelandese Ella Wyllie (Liv Alula Jayco): l’oceanica paga 51? da