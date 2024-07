Fratoianni ammette i debiti E la pupilla Salis attacca | Meloni semina odio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Da destra ci vogliono dare lezioni di legalità, ma è lo stessoadre «qualche morosità» del suo movimento. Il segretario di Sinistra Italiana, nel punto stampa, realizzato a margine dell'assemblea nazionale del partito, tenutasi nella capitale, conferma come il soggetto politico che guida, nei fatti, non ha sempre rispettato le regole o meglio non sempre abbia pagato l'affitto, come fa qualsiasi ente o cittadino. Pur non facendo riferimenti espliciti, il nostro non può far finta di nulla sia rispetto ai famosi 73mila euro che doveva all'Inps, finiti al centro delle cronache nazionali, sia rispetto a quelle morosità riguardanti le sezioni capitoline di Si. Come riportato su queste colonne, solo per il circolo di Testaccio, la storica sede di via Zabaglia, il suo partito deve all'Ater circa 102mila euro di arretrati.