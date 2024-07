Francia al voto | affluenza record Mai così alta dal 1981

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) L’è di nuovoal ballottaggio delle legislative in: 26,63% a mezzogiorno, secondo i dati del ministero dell’Interno. Era stata del 25,90 alla stessa ora del primo turno. Era dalche non c’era un datoelevato. Quello di oggi è comunque unsegnato dalla paura delle tensioni per strada quello di oggi inper il secondo turno per il rinnovo dell’assemblea nazionale. Gli ultimi sondaggi danno l’estrema destra in calo: 170-210 seggi secondo Ifop e 175-205 secondo Ipsos, per una maggioranza assoluta fissata intorno ai 289 deputati. All’alleanza delle sinistre andrebbero tra i 155 e 185 seggi secondo Ifop, 145 e 175 secondo Ipsos. A seguire il blocco centrale macroniano di Ensemble (120-150 seggi secondo Ifop, 118-148 secondo Ipsos).