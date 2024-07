Ecco i primi nomi del PeM! FESTIVAL

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 luglio 2024) Da Simona Molinari a Cristina Donà,del “Pem!” diretto da Enrico Deregibus. Isono al femminile per il “PeM!– Parole e Musica in Monferrato”, rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni, tra Monferrato e dintorni, con la direzione artistica di Enrico Deregibus giunto alla 19ªedizione, che si terrà a fine agosto. Chi sono gli ospiti al “PeM!2024”? Simona Molinari, Cristina Donà, Andrea Mirò, Lamante: sono al femminile idel ‘PeM!” 2024. Simona Molinari, raffinata interprete e autrice che ha saputo portare il jazz al grande pubblico. Andrea Mirò, talentuosa cantautrice, direttore d’orchestra e polistrumentista. Cristina Donà, nome simbolo della scena italiana non solo indipendente.