Dolomiti segrete | dieci tappe per scoprirle quest’estate

(Di domenica 7 luglio 2024) Da abeti e prati, spuntano improvvisamente dei muraglioni rocciosi e scoscesi; qua una cima seghettata, là un’esile e aguzza torretta. Dentro di noi sentiamo uno strano rimescolio: eh sì, il cuore non tradisce, siamo davanti allo spettacolo maestoso e magnetico dei Monti Pallidi, che dal Trentino-Alto Adige si spingono fino in Friuli-Venezia Giulia, toccando il Veneto e un piccolo cantuccio austriaco, in Tirolo. Panorami mozzafiato, fitti boschi di conifere, laghi e laghetti dove si specchiano vette e nuvole e tuffarsi per un bagno rigenerante, spa hotel dove coccolarsi, rocce che all’alba e al tramonto si tingono di rosa, arancio e viola facendo sciogliere il cuore Che dire, non resta allora che mettersi in marcia, l’avventura comincia! Trentino-Alto Adige Bressanone (BZ).