De Zerbi a ‘Zeta’ | Ho scelto il Marsiglia perché mi ricorda la passione vissuta a Foggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Roberto De, nuovo allenatore del, ha rilasciato un’intervista a “Zeta“, il sito della scuola di giornalismo Luiss, commentando la sua decisione di allenare in Ligue 1: “Hol’OMmimolto lae la pressione che ho vissuto a. Lo stadio del Vélodrome ospita quasi settantamila persone e questi ambienti mi spingono a dare il massimo“. Sull’esperienza al Brighton, invece: “È stata una tappa storica. Oltre al sesto posto, abbiamo giocato una semifinale di FA Cup, persa solo ai rigori contro il Manchester United. È stato difficile lasciare“. “Ai giocatori dirò che dobbiamo rendere fieri i tifosi. Allenare ilè unico, hai alle spalle un popolo. Con serietà e coraggio cercherò di riportarlo Europa – ha aggiunto il tecnico bresciano, per poi concludere – Ho pensato di star fermo un anno se non avessi trovato un’offerta che mi stimolava.