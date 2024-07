Damiano è sparito Maneskin fan in allarme | C’è qualcosa che non torna Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) “”., fan in. È passato troppo tempo dall’ultima volta che il cantante della rock band vincitrice del Festival di Sanremo e degli Eurovision Song Contest è scomparso nel nulla. Non parliamo di una scomparsa chiaramente denunciata e un fatto di cronaca. Semplicemente i fan sono molto preoccupati per il fatto che di lui non si sappia praticamente più nulla da troppi giorni. >> Lutto nella musica, il famoso cantante morto a casa: la famiglia dà il triste annuncio L’ultima apparizioni pubblica diDavid risale alla data di uscita del suo ultimo post su Instagram, ovvero al 25 giugno. In quel caso il frontman della band romana era a fare promozione per un famoso brand di moda. Il post precedente era invece di circa due mesi prima, ovvero quando aveva partecipato al Met Gala insieme alla bellissima fidanzata, l’attrice americana Dove Olivia Cameron.