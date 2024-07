Conte fa fuori due calciatori! Ecco chi deve fare le valigie

Leggi tutta la notizia su napolipiu

Il Napoli si prepara a salutare due giocatori. Antonio Conte ridisegna il Napoli: nessuno spazio per Natan e Lindstrom. Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione sotto la guida di Antonio Conte. Mentre il club lavora intensamente sul mercato in entrata, si profilano anche importanti movimenti in uscita. Secondo quanto riportato da Il Mattino, due nomi sembrano destinati a lasciare la maglia azzurra: Natan e Jesper Lindstrom. Il nuovo corso azzurro guidato da Conte potrebbe segnare la fine del 4-3-3, marchio di fabbrica del Napoli degli ultimi dieci anni. Il tecnico salentino sta plasmando la squadra secondo i suoi schemi preferiti, il 3-4-3 o il 3-5-2.