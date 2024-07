C’è Bicinema Pellicole cult e nuove uscite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Riparte. La rassegna nel parco Bussola inizia domani alle 20 e prosegue fino al 25 agosto. Si parte con IF – Gli amici immaginari una storia fantastica che cattura l’attenzione di bambini e adulti, l’insolito superpotere della protagonista porterà gli spettatori in una avventura da condividere. Domenica 14 luglio proiezione sul grande schermo della finale degli Europei di calcio. Lunedì 15 luglio sarà proiettato l’ultimo capolavoro del maestro Hayao Myazaki Il ragazzo e l’airone. Una storia di formazione come lo sono i film a seguire Barbie e Challengers. Non mancherà Inside Out 2. Protagonisti i filmche hanno segnato le generazioni e contrassegnato l’amore per il cinema. A 42 anni dall’uscita sarà proiettato ET – L’Extraterrestre: omaggio a uno dei più grandi registi contemporanei Steven Spielberg.