Auto nel lago a Montefano Macerata morta una coppia di anziani Gli investigatori | Si è trattato di un gesto volontario

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) A, in provincia di, nelle Marche, un’vettura, questa mattina attorno alle 10, si è inabissata nel laghetto del Circolo per la pesca sportiva Wild Fish Azzoni. A bordo dell’vettura, duedi Filottrano (Ancona): la donna di 84 anni, il marito di 92. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, si sarebbedi un. L’anziana aveva da tempo problemi di salute e l’uomo non era più in grado di sopportarne il peso. Arrivati al laghetto si sono lanciati nel. Due giovani presenti sulla riva delsi sono tuffati per soccorrerli ma senza riuscire ad aprire le portiere dell’. I corpi delle due vittime sono stati estratti dai vigili del fuoco che hanno anche recuperato anche l’