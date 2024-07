Archeologi senesi scavano a Cipro Scoperto un tempio di 4mila anni fa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Una grande stanza dove un braciere illuminava giorno e notte un colossale monolite. E’ destinata a lasciare il segno nella storia dell’a la scoperta dell’Erimi Archaeological Project dell’Università di Siena, che ha portato alla luce aundifa, allestito all’interno di un laboratorio artigiano. "E’ il più antico spazio sacro mai ritrovato sull’isola – spiega il direttore scientifico Luca Bombardieri, docente associato dell’Ateneo senese –. Da 15sono alla guida di questi scavi, che sono svolti in collaborazione con il Department of Antiquities of Cyprus e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alla fine del mese partiremo di nuovo per, siamo una squadra di 38 persone tra specialisti, docenti e studenti suniversitari sia del triennio che della Scuola di specializzazione.