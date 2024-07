Alex Marangon trovate numerose costole rotte sul corpo del 25enne L’amico | Era preoccupato per il rito

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di, il barmandi Marcon (Venezia) ritrovato morto il 3 luglio scorso in un isolotto nel Piave, nel Trevigiano. Suldel giovane sono state, infatti,. Il dettaglio, stando a quanto scrive l’Ansa, è emerso dall’autopsia, che aveva già accertato il colpo alla testa, l’occhio tumefatto, i lividi al torace e l’emorragia interna. Le fratture sono soprattutto sul lato sinistro dele sono compatibili con dei colpi di bastone o di una pietra di fiume. Ma la possibile arma del delitto non è ancora stata trovata. Gli esami, e le conseguenti parole del procuratore di Treviso, hanno spazzato tutte le ipotesi sul decesso che si sono susseguite in questi giorni: la festa a base di allucinogeni, l’incisione sulla pelle con il veleno di una rana amazzonica, l’assunzione dell’ayahuasca.