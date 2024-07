AEW | Marko Stunt ritorna a sorpresa è stato lui il primo avversario del neo-campione Jack Perry

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024) Grandequesta notte nel corso di Collision con un ritorno totalmente inaspettato nello show.ha fatto il suo ritorno aandando a sfruttare la Open Challenge per il titolo TNT indetta dal suo vecchio amico e compagno di stableper l’occasione si è presentato con la theme e il titantron dei Jurassic Express e ha lasciato di sasso ilTNT. Lo “Scapegoat” non guarda in faccia nessunoprima di inziare il match ha invitatoa tornare nel backstage, ma la risposta è stata una bella testata in piena fronte. Superata la fase inziale di difficoltà ilTNT ha preso il controllo del match lanciando come un sacco di patate l’ex amico, impressionante un impatto con l’angolo del ring.