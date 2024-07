Vi racconto Adam’s hand prima mano bionica completamente adattiva Parla Maria Cristina Porta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) La ricerca nel campo delle protesi sta compiendo notevoli progressi grazie ai recenti sviluppi tecnologici e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Un contributo significativo in questo ambito è offerto da BionIT labs, una startup medtech con sede a Soleto, in provincia di Lecce. L’azienda ha recentemente sviluppato, una protesi mioelettrica di, progettata per chi perde l’arto superiore a causa di eventi traumatici o ne nasce privo a causa di patologie congenite. L’azienda salentina ha recentemente chiuso un nuovo round di investimento da 5,5 milioni di euro partecipato dai fondi Cdp venture capital Sgr, Rif srl, sefea impact sgr, Simest SpA tramite il fondo di venture capital e Fondazione Enea tech e biomedical.