Tripletta britannica a Silverstone Russell in pole | Leclerc fuori nel Q2 la griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) Non era mai successo che tre piloti britannici occupassero le prime tre posizioni al via del GP di. Ma in Formula 1 c’è una prima volta per tutto e quella prima volta arriva al termine delle qualifiche odierne. Nonostante l’incertezza sulle condizioni della pista, dovuta all’evolversi delle condizioni meteo, Georgeferma il cronometro in 1:25.819 ottenendo il miglior giro del Q3 che gli vale laposition davanti alla sua gente. Seconda piazza per Lewis Hamilton che aveva accarezzato, poco prima, l’idea di partire domani dalla casella numero 1 (+0.171). Completa il terzetto magico Lando Norris che toglie dalla top 3 Max Verstappen, solo a quarto, a sandwich fra le McLaren, con Piastri alle spalle. Ottimo Hulkenberg al 6° posto con la Haas, davanti alla Ferrari di Sainz.