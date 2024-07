Ronaldo è puro anacronismo che trotterella solo perché nessuno ha il coraggio di farlo fuori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Jonathan Liew ha assistito a Portogallo-Francia, quarto di finale di Euro 2024. Una partita che, al pari di Spagna-Germania, poteva essere una finale. Però c’è qualcosa che Liew non riesce a digerire. “Le telecamere continuano a cercarlo”, quasi in maniera ossessiva. “Meno fa, più diventa importante. Più scompare in questa partita, più sembra pesante, come un buco nero che risucchia tutto nel suo vortice“. Si tratta di Cristianocome un buco nero, risucchia tutto. Troppo orribile da guardare. Troppo orribile da non guardare Il giornalista ci va duro su CR7, lo stronca. Letteralmente. Il buco neroha risucchiato pure il Portogallo. “Il sabotaggio è completo. Una delle squadre più talentuose mai assemblate a questo livello di calcio scompare in quello stesso buco nero.