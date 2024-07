Più medici di famiglia così si svuotano gli ospedali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Dovrebbe essere un problema serio, nel vero senso della parola, e, invece, è, troppo spesso, solo strumento di polemiche e lotte politiche. Fino a qualche giorno fa si lamentava la mancanza di: molti paesi e quartieri non avevanodie nei Pronto soccorso lo scarso personale medico era costretto al super lavoro. Con i prossimi pensionamenti la situazione si sarebbe fatta drammatica ancor più. Abolito il numero chiuso improvvisamente la scarsità diventerà sovrabbondanza e si creerà un esercito di disoccupati. Non se ne azzecca una e intanto i pazienti soffrono. Ci sarà tempo e modo di tarare la misura. . C’è persino chi si lamenta dei test di cultura generale, come se intervenire sul corpo di un essere umano sia un mestiere molto simile a quello di un meccanico che tratta oggetti e non persone.